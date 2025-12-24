На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вашингтон» Овечкина проиграл шестую игру из последних семи

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина и Шестеркина со счетом 3:7
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин, на домашней площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:7. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тейлор Рэддиш и Винсент Трочек, оформившие по дублю, а также Уилл Кайлли, Алекси Лафреньер. У проигравшей команды голы на счету Алексея Протаса, Джона Карлсона и Дилана Строума.

Это поражение стало для «столичных» шестым в семи предыдущих встречах. С активом в 43 балла «Кэпс» занимают четвертую позицию в сводной таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» с 42 очками идут на 12-м месте.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее московское «Динамо» повторило свое самое крупное поражение.

