«Идиоты, сволочи и скоты»: Татьяна Тарасова о литовском правительстве

Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала правительство Литвы за решение лишить литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, передает РИА Новости.

«Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты. Но Маргарита как была бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы, так ей и останется», — сказала Тарасова.

28 июля 2023 года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 15 сентября Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки.

Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении гражданства Литвы.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
