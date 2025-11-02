На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент АСА заявил, что бойцу UFC Волкову не нужно спешить с возвращением

Вице-президент АСА Бадаев: зачем Волкову рисковать своим статусом
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рекомендовал российскому тяжеловесу и бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александру Волкову не торопиться с возвращением в октагон после победы над Жаилтоном Алмейдой. Его слова передает RT.

«Волкову лучше подождать, потому что он уже претендент на пояс. Зачем ему рисковать своим статусом? Лучшее для Волкова — подождать развязки Аспинэлла с Ганом, а далее биться с победителем», — заявил Бадаев.

26 октября бой между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом на UFC 321 признан несостоявшимся после того, как британский чемпион не смог продолжить поединок из-за тычка пальцем в глаз. Это была первая защита титула Аспиналла, получившего чемпионский пояс после ухода Джона Джонса.

На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдом.

Для Волкова эта победа стала 39-й в профессиональной карьере (11 поражений). Алмейда потерпел четвертое поражение при 22 победах. После турнира в Абу-Даби Волков занимает вторую позицию в рейтинге тяжеловесов UFC.

Ранее бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
