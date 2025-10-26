Чемпионский бой UFC между Аспиналлом и Ганом признан несостоявшимся

Титульный бой Аспиналла и Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британцем Том Аспиналлом и французом Сирилом Ганом на UFC 321 в Абу-Даби признан несостоявшимся.

В первом раунде Аспиналл получил тычок в глаз от Гана. Поединок был остановлен на несколько минут. После медицинского тайм-аута врач подтвердил, что британец не сможет продолжить поединок.

Для Аспиналла это была первая защита чемпионского пояса – до этого он владел временным.

Том Аспиналл стал обладателем пояса в тяжелом весе после того, как 22 июня 37-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры. На счету британца 15 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.

На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдом.

