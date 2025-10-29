На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Загитова поблагодарила Минниханова за помощь в открытии ее школы в Казани

Загитова обсудила с Миннихановым открытие школы фигурного катания в Казани
Telegram-канал «Министерство спорта Республики Татарстан»

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова провела встречу с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, в ходе которой обсудила концепцию собственной школы фигурного катания в Казани. Фигуристка поделилась впечатлениями в своем Telegram-канале.

Переговоры прошли при участии главы республики Рустама Минниханова, подтвердившего поддержку проекта на правительственном уровне.

«Особую признательность выражаю за всестороннюю поддержку оказываемую спорту, творчеству и искусству», — написала фигуристка.

Строительство Центра фигурного катания было одобрено межведомственной комиссией под руководством Минниханова в июне 2025 года. Открытие учреждения запланировано на 30 августа 2026 года и будет приурочено ко Дню Республики.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Загитова обсудила с Миннихановым открытие школы фигурного катания в Казани

Ранее Загитова расплакалась во время интервью на этапе Гран-при России.

Зимние виды спорта
