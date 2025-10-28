Загитова расплакалась во время интервью на этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова расплакалась во время интервью с фигуристкой Анной Фроловой на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Момент вошел во влог, опубликованный в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

Фролова по ходу интервью с Загитовой призналась, что очень сильно нервничала перед выходом на лед, а также рассказала, что морально ей сейчас тяжелее выступать, чем раньше.

«Я стараюсь с этим бороться. Стараюсь не думать. Что у меня нет кризиса 20 лет. Ты плачешь или чихнуть хочешь?» — сказала Фролова.

«Я и плачу, и чихнуть хочу», — ответила Загитова.

Турнир выиграла Аделия Петросян, которая набрала 223 балла по сумме двух программ. Второе и третье места заняли Анна Фролова (206.58) и Дина Хуснутдинова (204.76), показавшая два тройных акселя. Мария Захарова (203.01), исполнившая чистый четверной тулуп, замкнула четверку сильнейших, опередив Елизавету Куликову (202.33).

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала, что лечит плохо работающие чакры.