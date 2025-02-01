«Сильно проще»: российский боец назвал преимущество жизни в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков, сравнивая жизнь в США и России, отметил, что в Америке у него гораздо меньше отвлекающих факторов. Его слова приводит Sport24.

«Здесь мне сильно проще соблюдать дисциплину и режим. В России, в Москве, я тратил очень много времени на логистику, на дороги. Мне приходилось час ехать в зал, час — обратно, и так два раза в день. Четыре часа я тратил впустую на дорогу. Здесь сильно сокращается время, намного проще», — заявил он.

8 декабря 2024 года Волков потерпел поражение от французского бойца Сирила Гана на турнире UFC 310. Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28. Позднее Волков заявил, что женщина-судья несправедливо поступила при выставлении оценок.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

Ранее российский боец UFC получил гражданство ОАЭ.