Российский боец Александр Волков одержал победу на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдом раздельным решением судей. Большая часть боя прошла в партере, где спортсмены поочередно владели преимуществом.

После победы над бразильцем Волкова, скорее всего, ждёт чемпионский бой в тяжелом весе. Действующий обладатель пояса — британец Том Аспиналл.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

24 октября Волков и бразильский спортсмен Жаилтон Алмейда прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Разница в массе между спортсменами составила 11 кг.

Вес российского тяжеловеса составил 118,6 кг, в то время как бразильский боец показал результат 107,5 кг. Оба бойца уложились в лимит тяжелого дивизиона UFC, который составляет 120,2 кг.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко назвал неудачной шутку UFC Александра Волкова про пьющих русских.

Ранее Волков назвал преимущество жизни в США.