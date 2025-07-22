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Стал известен оппонент Аспиналла в борьбе за пояс UFC

Аспиналл подерется с Ганом за пояс чемпиона UFC 25 октября
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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Британский боец смешанного стиля (ММА) Том Аспиналл проведет защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 октября. Об этом сообщает Red Corner MMA.

Соперником Аспиналла в борьбе за титул станет Серил Ган, который в своем последнем поединке, состоявшеся в декабре 2024 года, оказался сильнее российского бойца Александра Волкова. В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом.

Том Аспиналл стал нвым обладателем пояса в тяжелом весе после того, как 22 июня 37-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 28 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

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