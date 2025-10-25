На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на Гран-при России

Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Спортсменка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, набрала за свой прокат 75.89 балла. На втором месте оказалась Анна Фролова, выступление которой оценили 72.74 балла, замкнула тройку лучших Ксения Гущина — 70.60 балла.

Еще одна ученица Тутберидзе — Дина Хуснутдинова — исполнила с помаркой тройной аксель и получила 68.76 балла. Она стала четвертой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Произвольную программу женщины покажут 26 октября, начало — 12:00 по московскому времени.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее заслуженный тренер России оценил олимпийские перспективы Петросян и Гуменника.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами