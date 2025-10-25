Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Спортсменка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, набрала за свой прокат 75.89 балла. На втором месте оказалась Анна Фролова, выступление которой оценили 72.74 балла, замкнула тройку лучших Ксения Гущина — 70.60 балла.

Еще одна ученица Тутберидзе — Дина Хуснутдинова — исполнила с помаркой тройной аксель и получила 68.76 балла. Она стала четвертой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Произвольную программу женщины покажут 26 октября, начало — 12:00 по московскому времени.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

