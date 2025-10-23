Заслуженный тренер России оценил олимпийские перспективы Петросян и Гуменника

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о шансах фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает RTVI.

Мишин отказался от конкретных прогнозов относительно медальных перспектив своих подопечных, сосредоточившись на методологии оценки спортивных результатов.

«Оценивать надо по результату: вышел в следующий круг — хорошо. С каким счетом — 10:0 или 1:0 — неважно. Главное пройти дальше. Беря во внимание Петросян и Гуменника с этих позиций — они свою задачу решили», — заявил тренер.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, отстраненным от международных турниров с весны 2022 года, принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее отстранение России от турниров назвали глубоким неуважением.