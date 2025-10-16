«А кого не критиковали?» Мостовой о резких словах тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал не обращать внимания на слова главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича про критику. Его высказывание приводит РИА Новости.

«А кого в «Спартаке» не критиковали? Покажите мне хоть одного человека. Когда есть результат, тебя все целуют, облизывают, зализывают. Как только чуть-чуть не идет, те же самые люди тебя будут закапывать. Причем тут то, что Станкович — иностранец? Там и русские были», — подчеркнул Мостовой.

Станкович в интервью изданию Kurir отметил, что его сербский паспорт — единственная причина, по которой к нему негативно относятся в России. Также Станкович заявил, что не боится увольнения, однако его не уволят, а также сказал, что его цель в «Спартаке» — выиграть чемпионство.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее Станковичу предрекли провал со «Спартаком».