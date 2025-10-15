На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поэтому я приехал»: Станкович обозначил цель в «Спартаке»

Тренер «Спартака» Станкович назвал чемпионство главной целью в команде
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что его главной целью в команде является победа в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает издание Kurir.

«Именно поэтому я и приехал сюда. <...> Многое может измениться, если мы победим дважды подряд. Если мы обыграем «Ростов» в эти выходные, разговоры о моей замене утихнут. А если мы обыграем «Оренбург» или позже «Краснодар», все снова будет хорошо. Я просто не позволю этому отвлекать меня от работы», — отметил он.

Станкович стал восьмым наставником за последние пять лет, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее Станковича призвали уважать фанатов «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами