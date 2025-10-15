«Поэтому я приехал»: Станкович обозначил цель в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что его главной целью в команде является победа в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает издание Kurir.

«Именно поэтому я и приехал сюда. <...> Многое может измениться, если мы победим дважды подряд. Если мы обыграем «Ростов» в эти выходные, разговоры о моей замене утихнут. А если мы обыграем «Оренбург» или позже «Краснодар», все снова будет хорошо. Я просто не позволю этому отвлекать меня от работы», — отметил он.

Станкович стал восьмым наставником за последние пять лет, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене». Стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее Станковича призвали уважать фанатов «Спартака».