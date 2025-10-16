«Ни одного трофея»: Станковичу предрекли провал со «Спартаком»

Агент Селюк о Станковиче: я сразу сказал, что он не выиграет ни одного трофея

Российский агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что сербский специалист Деян Станкович не добьется успеха на посту главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Как только назначили Станковича, я сразу сказал, что он не выиграет со «Спартаком» ни одного трофея. При этом в составе «Спартака» есть неплохие игроки. Несмотря на то, что «Спартак» из года в год проворачивает странные трансферы», — отметил он.

В своем недавнем интервью Станкович заявил, что не боится увольнения, однако его не уволят, а также сказал, что его цель в «Спартаке» — выиграть чемпионство.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее экс-спортдиректор ЦСКА стал заместителем гендиректора «Спартака».