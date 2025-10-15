«Не против увольнения»: тренер «Спартака» Станкович сделал громкое заявление

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что его не беспокоят разговоры о возможном увольнении из клуба. Его слова передает издание Kurir.

«Анонимные люди говорят о моем увольнении в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Я люблю говорить, что они «ничьи». И если бы я боялся воробьев, то носил бы рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Вы знаете, у кого есть и нож, и торт. Но, честно говоря, я тоже не против увольнения. Я сказал об этом руководству клуба четко и громко», — заявил специалист.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидерующего ЦСКА на 6 очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Открытие Банк Арене».

Ранее Станкович резко высказался о «Спартаке».