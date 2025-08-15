В Кремле раскрыли, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российского спорта

Песков о разговоре Путина и Трампа про возвращение российского спорта: вряд ли

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вряд ли будут обсуждать вопрос возвращения российского спорта на предстоящем саммите. Его слова приводит «Чемпионат».

«Вряд ли», — заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что встреча глав государств не повлияет на участие россиян в Олимпийских играх 2026 года.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР».