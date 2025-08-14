В Госдуме раскрыли, повлияет ли встреча Путина и Трампа на допуск на Олимпиаду-2026

Роднина: встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск России на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила мнение, что встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не повлияет на участие россиян в Олимпийских играх 2026 года. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Некоторая коррекция началась и без этой встречи. Но надо понимать, что одним решением вся эта ситуация не закончится. С точки зрения Олимпиады 2026 года уже мало что может измениться — там все уже так или иначе решено. А вот что касается ОИ-2028, там ситуация более благоприятная», — заявила Роднина.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

