В Госдуме предположили, как пройдет встреча Путина и Трампа

Фетисов: Путин и Трамп вряд ли будут обсуждать спортивные вопросы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вряд ли будут обсуждать спортивные вопросы на предстоящей встрече. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что у президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спортивных. Жду, что в конструктивном диалоге будут найдены решения по сближению двух стран для формирования мирного процесса. Это главные ожидания, которыми живет весь мир», — заявил Фетисов.

Встреча лидеров двух стран состоится на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.

Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

Ранее Фетисов заявил, что является фанатом Камилы Валиевой.