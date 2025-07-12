Депутат Госдумы заявил, что является фанатом Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что является фанатом фигуристки Камилы Валиевой, передает «Матч ТВ».

«Будет сказка, если Камила Валиева сможет вернуться и победить на международных стартах после отстранения. Я — фанат Камилы, надеюсь, она сможет вернуться, если захочет», — сказал Фетисов.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также фигуристка не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее в Госдуме объяснили причину включения Валиевой в пул допинг-тестирования.