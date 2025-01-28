Кокорин ответил на вопрос о возвращении в Россию

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться на родину. Об этом он заявил на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

«Что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — сказал Кокорин, отметив, что скучает лишь по родственникам, которые иногда приезжают к нему на Кипр.

Ранее Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

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