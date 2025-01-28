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Названа причина увольнения Черчесова из сборной Казахстана

Тренер Парфенов объяснил причину увольнения Черчесова из сборной Казахстана
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфенов назвал одну причину, которая послужила причиной увольнения российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Его слова приводит RT.

«Раньше во главе Казахстанской федерации футбола стояло одно руководство, которое поддерживало Станислава Саламовича. Потом ему на смену пришло другое. Они выбрали новый вектор развития и решили поменять тренера. Это послужило главной причиной», — сказал Парфенов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До матча с норвежцами Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.

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