«Топ!» Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке»

Кокорин о своей игре в «Спартаке»: залутал бабок больше всего за полгода и ушел

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке». Об этом он заявил на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

«Топ! Вообще с позитивом. Залутал бабок больше всего за полгода и ушел. Мне обещали, что я вернусь в «Зенит». Когда мы спасли «Сочи» чудом и пришло время возвращаться в «Зенит», мне сказали: «Нет». Я просто назло со «Спартаком» подписал», — заявил Кокорин.

С августа 2020 по январь 2021 года Кокорин выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых футболист провел десять матчей и забил два гола.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Ранее российский тренер оценил возможность увидеть Кокорина в РПЛ.