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Кокорин назвал чемпионат России говном

Кокорин: если честно, РПЛ была говном уже в 2019 году
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном. Об этом он заявил на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

«Когда мы вышли из тюрьмы в 2019 году, чемпионат России уже говном был, честно. Если мы, люди, которые год не играли, вышли на хорошем уровне... А потом, когда все хорошие ребята-иностранцы начали уезжать, их просто некем было заменить», — заявил Кокорин.

Кокорин, его брат, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Ранее Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке».

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