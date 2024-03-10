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Тарасова заявила, что международные соревнования потеряли в качестве без России

Тренер Тарасова: международные соревнования являются неполноценными без России

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась с мнением о неполноценности международных соревнований по фигурному катанию без российских атлетов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я согласна с тем мнением, что международные соревнования по фигурному катанию являются неполноценными без россиян. Они потеряли в качестве без наших фигуристов», — сказал Тарасова.

До этого такое мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним официальным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине. Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова на Играх в личном турнире завоевала золотую медаль, а еще одна воспитанница тренера Александра Трусова стала второй.

Ранее Песков призвал Камилу Валиеву продолжать защищать свои права.

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