Тренер киевского «Динамо» Луческу обвинил «Шахтер» в неуважении

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера», передает «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, «горняки» победили со счетом 3:0.

«Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба «Шахтера». Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника. Мне кажется, это — отсутствие уважения к нашей команде», — сказал Луческу.

Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером». Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, досрочно за три тура до конца чемпионата выигравшего первенство Украины, рассказал, как изменил мышление футболистов после назначения на пост главного тренера.