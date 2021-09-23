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Тренер киевского «Динамо» Луческу обвинил «Шахтер» в неуважении

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РИА Новости

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча за Суперкубок Украины против донецкого «Шахтера», передает «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, «горняки» победили со счетом 3:0.

«Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба «Шахтера». Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника. Мне кажется, это — отсутствие уважения к нашей команде», — сказал Луческу.

Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером». Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, досрочно за три тура до конца чемпионата выигравшего первенство Украины, рассказал, как изменил мышление футболистов после назначения на пост главного тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
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