Экс-тренер сборной России: при Карпине Дзюбы в национальной команде не будет

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022.

«Печальная новость. Считаю, что решение неверное, хотя у Артема есть основания на это. Сборная должна быть выше личного. Я убежден, что он нужен национальной команде.

Конфликт с Карпиным — это основная проблема. Возможно, Дзюба не смог переступить через себя, но во всяком случае он честен. Карьера футболиста в сборной зависит от того, сколько будет работать Карпин. Полагаю, при нем Дзюбы в сборной России не будет», — приводят слова специалиста «Известия».

Игрок мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев заступился за Артема Дзюбу.