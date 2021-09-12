Косторная о допинг-контроле перед произвольной программой: мы ругались и очень сильно

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, как она сдавала допинг-тест перед произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Бывает, что сдаешь допинг-тест рано утром или после короткой программы. У меня интервал стоит с утра, и все хорошо. Но чтобы посредине дня... Случились накладки. Мы ругались очень громко: как такое возможно?» — сказала Косторная в эфире Первого канала.

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.

Также напомним, что фигуристка несколько месяцев назад ушла из Академии Евгения Плющенко, вернувшись к прежней наставнице Этери Тутберидзе.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова рассказала о причинах возвращения к тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка заявила, что инициатива исходила от нее самой.