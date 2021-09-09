Загитова — о возможном завершении карьеры: надо адекватно оценивать свои возможности

Российская фигуристка Алина Загитова, отвечая на вопрос о дальнейшем продолжении карьеры, заявила, что, собираясь ехать на Олимпиаду, надо адекватно оценивать свои возможности.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года – за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее Загитова забросила шайбу в благотворительном хоккейном матче.