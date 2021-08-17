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Агент Роналду предложил действующему чемпиону Англии купить футболиста

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Global Look Press

Агент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш контактировал с «Манчестер Сити», сообщает Football Italia.

По информации издания, представитель форварда сборной Португалии предложил услуги своего клиента действующему чемпиону Английской премьер-лиги (АПЛ). Отмечается, что итальянский клуб готов отпустить игрока в летнее трансферное окно за €30 млн.

Уход звездного футболиста поможет «Ювентусу» улучшить финансовую ситуацию в команде, которая платит португальцу €31 млн в год.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения Роналду.

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Футбол. Чемпионат Англии
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