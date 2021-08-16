Кавазашвили — о реформах в российском футболе: ну мозги же должны быть! Слушайте Путина

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможных реформах в системе российского футбола от голландской компании Hypercube.

«Конечно, реформы в российском футболе необходимы, но кого слушают наши дорогие руководители РФС? Голландцев? Ну мозги же должны быть! Слушайте Путина, который был против засилья иностранцев в нашем футболе. На кой хрен нам эта голландская компания?» — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Кавазашвили считает, что нужно собрать профессионалов, которые прошли всю школу футбольной жизни, и дать им 10 лет, чтобы они изменили систему подготовки российских футболистов. По его мнению, то, что происходит сейчас, — безобразие. Также экс-футболист заявил, что футболом не должен руководить бизнесмен.

«Наш президент должен же обратить на это внимание — российским футболом обязан руководить умный стратег из профессионалов игры, а первым замом надо назначить финансиста, который будет снабжать РФС деньгами. Зачем назначать финансиста сразу президентом РФС? Он не понимает ничего в профессии футбола, они же все любители», — сказал Кавазашвили.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.