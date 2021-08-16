Экс-игрок сборной России: полная отмена лимита на легионеров – это будет караул

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Отменили – и привезли всяких черненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита, да, я бы конкурировал за место в составе, но при выборе между мной и иностранцем тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров.

Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чье-то место. И наши тогда будут конкурировать», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ турнира, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.