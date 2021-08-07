Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Результат трехкратной чемпионки мира — 2,04 метра. Серебро взяла австралийка Никола Макдермотт (2,02). Бронзовым призером стала представительница Украины Ярослава Могучих (2,00).

Для России медаль Евлоева стала 68-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых награды. Российская сборная занимает шестое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене пожаловалась на жару во время квалификации на Олимпиаде.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04.

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02.

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00.