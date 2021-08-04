16-летний футболист «Крыльев Советов» рассказал, как распоряжается деньгами

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о том, как он распоряжается деньгами.

«Меня не интересуют приставки и компьютерные игры. Огромных денег я никогда не получал, а основной доход отдаю родителям – они взрослые люди и у них больше потребностей.

У меня есть маленькая 7-летняя сестра, которой тоже надо помогать. Когда я был в ее возрасте, у меня не было возможности ходить на несколько кружков, но если человек активный и хочет развиваться, ему в этом надо помогать», – приводит слова форварда «Чемпионат.com».

Ранее Сергей Пиняев высказался о возможной переходе в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед».

Пиняев в 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков.

По результатам 2020 года россиянин вошел в топ-10 самых перспективных футболистов мира 2004 года рождения.