Перед Украиной извинились за фото Чернобыля во время открытия Игр-2020

Южнокорейский телеканал MBC принес извинения перед странами-участницами летних Олимпийских игр — 2020 за неподобающие иллюстрации во время церемонии открытия.

23 июля в своей трансляции мероприятия канал показывал изображения, которые ассоциируются с командой, которая выходит на стадион. В частности, во время выхода олимпийской сборной Украины на экране появилась фотография Чернобыльской АЭС, а представление Италии было сопровождено фотографией пиццы.

«MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике, и в субтитрах во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели», — говорится в заявлении, опубликованном на странице канала в Twitter.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось, что Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Игр-2020.