Бояринцев: «Рубин» победил «Спартак», потому что Слуцкий перехитрил Виторию

Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев подвел итог матча первого тура РПЛ, в котором москвичи в гостях уступили казанцам 0:1. Специалист не согласился с утверждением главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, сказавшего, что счет не по игре. По мнению Бояринцева, Слуцкий оказался хитрее своего визави Руя Витории, раскрывшего много карт в предсезонной встрече этих команд.

«У «Спартака» были хорошие моменты для взятия ворот, но у «Рубина» их было не меньше. Если брать начало второго тайма, хозяева создали массу моментов. Наверное, им повезло больше, но они заслужили победу.

Заслуга тренера во вчерашнем успехе «Рубина» очень велика. После их встречи на предсезонном турнире я сразу сказал, что в чемпионате будет совсем другая игра. Да, «Спартак» очень хорошо был готов к товарищеским играм и одержал уверенные победы. Но я думаю, что «Рубин» тогда схитрил.

«Спартак» в предыдущей игре показал многое из того, чего, наверное, показывать не стоило, учитывая, что чемпионат не за горами. И здесь Слуцкий перехитрил Руя Виторию. У того, конечно, была немного иная ситуация — надо было смотреть игроков и понимать, на кого рассчитывать, а на кого — нет. У Слуцкого же была готовая команда и он мог позволить себе поиграть в других сочетаниях.

Мы увидели, что перед календарной игрой состав обновился. Заслуга Слуцкого, что в том матче он не раскрыл много карт и сейчас перестроил игру. Наверное, поэтому «Рубин» и победил», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

Единственный мяч в ворота «Спартака» забил защитник казанцев Илья Самошников, во втором тайме точно пробивший издалека. Стоит отметить, что в первой половине встречи ворота «Рубина» после подачи с углового поразил Самуэль Жиго, но гол был отменен, так как Роман Зобнин совершил фол в атаке. В свою очередь, после перерыва главный арбитр также не засчитал мяч форварда хозяев Джордже Деспотовича, забившего из офсайда.

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