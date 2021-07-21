Лещенко рассказал, почему Бердыев должен возглавить сборную России

Народный артист Лев Лещенко прокомментировал информацию о том, что Курбан Бердыев может возглавить сборную России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде. У нас в обороне играть некому, может, он найдет кого-то из молодежи. Думаю, что он фаворит на пост главного тренера. «Рубин» при нем очень классно играл в Европе, побеждал «Барселону», — сказал Лещенко.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России может возглавить Штефан Кунц.