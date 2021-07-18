Божович о тренере сборной России: иностранец никогда не поймет русский менталитет

Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о новом наставнике для национальной команды после отставки Станислава Черчесова.

«Могу точно сказать, что сборной России нужен отечественный специалист, понимающий непростой менталитет российских игроков и способный поговорить с футболистами по душам.

Зарубежному наставнику нужно будет время, чтобы познакомиться с командой, а русский менталитет он никогда не поймет.

Бердыев – отличный вариант. Он человек с огромным опытом, умеет справляться с давлением.

Только смена тренера не поможет: нужно реформировать российский футбол», — приводит слова специалиста Sport24.

На чемпионате Европы — 2020 сборная России не смогла выйти из группы, расположившись на последней строчке группы B. Сборная России крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0).

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Ранее Миодраг Божович прокомментировал итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.