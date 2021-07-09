Дасаев не видит смысла в увольнении Черчесова

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, основной причиной неудачи национальной команды на чемпионате Европы — 2020 является посредственный уровень футболистов и отсутствие конкуренции.

Также Дасаев заявил, что для появления талантливых молодых футболистов в российском чемпионате необходимо усилить лимит на легионеров или ввести потолок зарплат.

«Я считаю, что ничего хорошего после прихода нового главного тренера не произойдет. Черчесов виноват, сборная России проиграла на Евро-2020 во всем, но он не первый и не последний. Новый тренер столкнется с теми же проблемами», — заявил Дасаев.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.