Быстров хочет видеть от нового тренера сборной России атакующую игру

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал увольнение главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По его мнению, отставка 57-летнего специалиста была ожидаемой после провала на чемпионате Европы — 2020.

«Черчесов не вышел в плей-офф из такой группы, из которой должен был выходить. А потом началась некая паника, нужно было себя оправдывать. Говорилось, что команда в идеальном физическом состоянии, по цифрам мы пробежали больше всех, но по игре этого было не видно.

Нужно, чтобы новый тренер не играл в трусливый футбол, а готовил игроков к тому, чтобы противостоять высококлассным оппонентам, не отсиживаясь десять матчей в обороне», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.