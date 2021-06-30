Бывший игрок «Спартака» эмоционально поздравил Украину с выходом в 1/4 финала Евро

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поздравил украинцев с выходом в четвертьфинал Евро-2020.

«Вот прям эмоции перехлестывают. Для нас это история! Шева богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили, а с бритишами уже будь что будет», — написал Калиниченко в Twitter.

В матче 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко обыграли Швецию со счетом 2:1 (овертайм).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, в последнем матче группы E Швеция обыграла Польшу (3:2). Этот результат позволил украинцам выйти в плей-офф турнира.

В 1/4 финала Украина сыграет с национальной командой Англии. Встреча состоится 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина – 1:2

Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).