Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2020

По итогам двух матчей группы С, состоявшихся сегодня на чемпионате Европы по футболу, определилась первая пара 1/8 финала континентального первенства.

За выход в четвертьфинал сразятся между собой сборные Италии и Австрии.

Игра пройдет в Лондоне, 26 июня, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что по итогам группового этапа подопечные Роберто Манчини набрали девять очков из девяти возможных и заняли первое место в группе А.



Австрийцы в подгруппе С сумели набрать шесть очков, обыграв сборные Северной Македонии и Украины.

Ранее сообщалось, что Украина нанесла всего один удар в створ ворот в матче с Австрией.