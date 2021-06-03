Экс-президент высказался про увольнение Сухины из «Локомотива»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об увольнении Станислава Сухины из «Локомотива».

«Новые руководители зачищают поляну, избавляясь от людей, которые пришли еще при старом составе руководства. Видимо, на Сухину они не рассчитывают. Он стал токсичен, много было вокруг него скандалов. А должность, на которой он работал, любит тишину», — приводит слова Червиченко «Советский Спорт».

Сухина был арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) и обслуживал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2001 по 2012 год. В «Локомотиве» он работал с марта 2017 года.

В прошедшем сезоне вокруг экс-рефери разгорелся скандал. Перед матчем против московского «Спартака» Сухина был замечен, выходящим из судейской комнаты, что является нарушением регламента. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе начальника команды Станислава Сухины.