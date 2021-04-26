УЕФА ведет расследование связи Ибрагимовича с букмекерской компанией

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович стал объектом расследования УЕФА по делу «предполагаемого финансового участия в деятельности букмекерской компании». Об этом сообщает Sky Sports.

Стало известно, что Ибрагимович является акционером букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Генеральный директор Bethard Эрик Скарп подтвердил, что шведский футболист является совладельцем компании.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранен от футбола на срок до трех лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Ибрагимович стал совладельцем и лицом букмекерской компании через свою компанию Unknown AB еще в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в чемпионате мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович готов остаться в «Милане» на всю жизнь.