«Сначала была рука, потом красная»: главный тренер ЦСКА прокомментировал удаление Ахметова

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение своей команды в матче со «Спартаком» и высказался по поводу удаления Ильзата Ахметова на 37-й минуте встречи.

«Может что-то поменялось, не знаю правила, но сначала была рука, потом красная. До красной было отличнее дерби, обе команды хотели играть. Но этот момент с красной карточкой я забыть не могу, после красной было тяжело. Во втором тайме было несколько моментов, но, играя в меньшинстве, надо забивать», – сказал после матча главный тренер ЦСКА.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча. Промес со своей половины поля отдал направо шведу в район центрального круга, Ларссон на скорости оббежал Васина, потом просочился между обоими центральными защитниками армейцев и пробил низом в ближний под опорную Акинфееву.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.