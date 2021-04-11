Райола хочет сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком мира
Мино Райола, агент норвежского игрока дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет сделать своего клиента самым высокооплачиваемым футболистом мира, передает Mirror.
Отмечается, что Райола хочет, чтобы норвежец зарабатывал €1,1 млн в неделю.
В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Холанд начинал карьеру в норвежском «Брюне», затем играл в местном «Молде». В 2019 году он покинул пределы Норвегии, присоединившись к австрийскому клубу «Ред Булл». За «шмелей» он выступает с 2020 года.
Также сообщалось, что «Боруссия» хочет удержать скандинава в своем клубе еще на один сезон, но выполнение этой задачи зависит от попадания немцев в Лигу чемпионов сезона-2021/22.
Ранее наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном переходе футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «королевский клуб»