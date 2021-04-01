РФС разочарован результатами молодежной сборной на Евро

Руководство Российского футбольного союза (РФС) осталось разочаровано результатами молодежной сборной России на чемпионате Европы — 2021, передает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный секретарь организации Александр Алаев. Он отметил, что от подопечных Михаила Галактионова на европейском турнире ждали гораздо большего.

«Впервые за долгое время «молодежка» укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм», — заявил Алаев.

На групповом этапе турнира подопечные Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой поделился мыслями о вылете национальной команды с молодежного чемпионата Европы — 2021.