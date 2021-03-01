«Чикаго» разгромил «Детройт» в НХЛ, Задоров и Свечников забросили по шайбе

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась со счетом 7:2 в пользу местной команды.

В составе победителей защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой и закончил игру с показателем полезности +2. Это первый гол россиянина в сезоне.

За «Ред Уингз» отличился нападающий Евгений Свечников. После двух игр в сезоне у него 3 (2+1) набранных очка. Его одноклубник Владислав Наместников записал на свой счет голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин признан первой звездой матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 7:2

1:0 — Задоров (Кемпф) – 11:41'

2:0 — Карпентер (Митчелл, Хаймор) – 17:13'

2:1 — Ганье (Меррилл, Наместников) – 17:51'

3:1 — Зутер (Кейн, Дебринкэт) – 41:32'

4:1 — Карпентер (Дебринкэт, Боквист) – 47:06' (5x4)

5:1 — Кейн (Дебринкэт) – 49:10'

5:2 — Свечников (Гронек, Эрни) – 52:11'

6:2 — Кубалик (Хагель) – 54:14'

7:2 — Дебринкэт (де Хаан, Кейн) – 55:23'