Фигуристка Валиева предвосхитила свой прокат в произвольной программе

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась ожиданиями от проката в произвольной программе в финале Кубка России в Москве. Ее слова передает РИА «Новости».

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заявила, что хочет откатать свою программу в воскресенье как будто на тренировке.

Спортсменка отметила, что ей необходимо одержать победу над собой, и добавила, что у нее почти получается выступать с четверным сальховом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что чемпионке Европы — 2020 Алене Косторной для борьбы на Олимпийских играх необходимо освоить четверной прыжок.