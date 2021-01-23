«Спартак» заинтересован в услугах защитника «Наполи»

Московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника итальянского «Наполи» Кевину Малькюи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также на игроку претендует «Беневенто». В текущем сезоне Серии А Малькюи провел лишь 31 минуту.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.

Ранее Массимо Каррера назвал один из лучших матчей в «Спартаке».