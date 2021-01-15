Семин оценил шансы Миранчука закрепиться в основе «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о шансах полузащитника бергамской «Аталанты» Алексея Миранчука закрепиться в основном составе команды.

В матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1) россиянин впервые вышел на поле с первых минут и забил мяч.

«К сожалению, игру не смотрел, был в поездке. Леша молодец, отыграл почти 70 минут и забил гол. У него хорошие шансы для того, чтобы в дальнейшем играть в основном составе. Но это нужно подтверждать каждую игру», — цитирует Семина РИА «Новости».

Ранее сборная России поздравила Миранчука с голом в ворота «Кальяри».